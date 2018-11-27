ولي العهد السعودي يصل القاهرة في ثالث محطة بجولته

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان.



ومصر هي المحطة الثالثة في جولة ولي العهد السعودي التي بدأها بالإمارات ثم البحرين.

وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الأمير محمد بن سلمان سيصل القاهرة، الاثنين، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.



وقالت إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.



وأضافت أنه سيتم خلال الزيارة التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.