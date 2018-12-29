مصر.. مقتل 40 إرهابيا بمداهمات بالجيزة بعد هجوم الحافلة

أعلنت الداخلية المصرية السبت أنها نفذت عمليات دهم في محافظتي الجيزة وشمال #سيناء، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب سياحية الجمعة في الجيزة، وأودى بحياة 3 سياح من فييتنام ومرشدهم السياحي، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين.

وأدت مداهمة 3 أوكار إرهابية، إلى مقتل 40 ارهابياً.

إلى ذلك، أعلنت الداخلية أنها عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مضيفة أن المجموعات الإرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز أمنية، ودور عبادة مسيحية.

وكانت عبوة بدائية استهدفت حافلة سياحية تقل ركاباً من الجنسية الفيتنامية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في تقرير أولي الجمعة إنه "حوالي الساعة السادسة مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع #المريوطية في #الجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 من السائحين الفيتناميين، مما أسفر عن وفاة 4 ".

وأضافت أن السائحين كانوا في طريقهم لمنطقة الأهرامات لحضور حفل الصوت والضوء، مضيفة أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكبار معاونيه يتابعون الموقف لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وتبين من التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية أن الحادث وقع في منطقة مهجورة قرب مطلع الطريق الدائري بالمريوطية.