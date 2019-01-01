الموج الأحمر.. تدريبات بحرية سعودية مصرية بمشاركة 4 دول

بدأت في مصر فعاليات التدريب البحري الموج الأحمر-1 بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إنه في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وصلت عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري الموج الأحمر-1 بالمياه الإقليمية للملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر.

وأضاف أن التدريب تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية للمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن ويستمر لعدة أيام بالسعودية.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات تناولت طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.