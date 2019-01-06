مصر.. تعزيزات أمنية بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات الأقباط

عززت قوات الأمن المصرية الأحد، من التواجد الأمني في محيط الكنائس بالعاصمة وباقي المدن، وذلك عشية احتفال الأقباط المسيحيين بعيد الميلاد.

يأتي ذلك فيما يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة والتي سيقام فيها قداسُ الأعياد اليوم.

وقُتل ضابط مصري أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة تم العثور عليها بالقرب من كنيسة "العذراء وأبو سيفين" بعزبة الهجانة بمدينة نصر شرق القاهرة مساء السبت.

وقالت مصادرُ امنية إنّ اثنين من عناصر الشرطة أصيبا أيضاً في الانفجار.

ويأتي الانفجار بعد نشر القوات المصرية تعزيزات أمنية لحماية دور العبادة أثناء الاحتفالات.

