مصر.. إحباط محاولة استهداف كنيسة في القاهرة

لقي ضابط مصرعه وأصيب شرطي في انفجار عبوة ناسفة أمام كنيسة بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة.



وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على 3 عبوات ناسفة داخل حقيبة بجوار كنيسة في مدينة نصر، وخلال قيام ضباط المفرقعات بالتعامل معها وتفكيكها انفجرت إحداها ما أدى لمقتل ضابط شرطة وإصابة أمين شرطة.



وأضاف أن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة للبحث عن عبوات أخرى، مشيرا إلى أنه يجري حالياً تفكيك العبوات الأخرى.



وأسفر انفجار العبوة في كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، عن مقتل الرائد مصطفى عبيد ضابط المفرقعات وإصابة آخر، أثناء فحص حقيبة كانت تحوي العبوة.



وذكر شهود عيان أن إمام مسجد مجاور للكنيسة أبلغ أجهزة الأمن بوجود 3 عبوات ناسفة في حقيبة بالقرب من الكنيسة، وعلى الفور سارعت قوات الأمن لموقع البلاغ وقامت بالتعامل مع العبوات التي تبين أنها شديدة الانفجار.



وذكر مصدر أمني أن العبوات كان مخططاً لتفجيرها واستهداف الأقباط خلال الاحتفال بعيد الميلاد في الكنيسة مساء الأحد.