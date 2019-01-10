السيسي يستقبل وزير الخارجية الأميركي بالقاهرة

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة، بحسب صحافي في فرانس برس.

وبدأ اللقاء الذي ينتظر أن يتناول الملفات الإقليمية الرئيسية، قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (8:00 غرينتش)، بحسب المصدر نفسه.

وكان بومبيو وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت الى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم "داعش" رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية السنة بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغ عددها 2000 جندي من سوريا، تسود تساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي قبل ظهر الخميس نظيره المصري سامح شكري. ويلقي خطاباً في الجامعة الأميركية بالقاهرة، سيحاول فيه أن يعرض استراتيجية أميركية متماسكة في الشرق الأوسط على الرغم من قرارات دونالد ترمب التي تشير الى رغبة الولايات المتحدة في فك الارتباط مع بعض الدول.

وتعتبر القاهرة حليفاً رئيسياً لواشنطن في الشرق الأوسط. ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في العام 1979، حصلت مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بلغت 30 مليار دولار، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تعليقها لبعض الوقت في ظل رئاسة باراك أوباما، استؤنفت المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار.