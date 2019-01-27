سيناء.. الجيش المصري يصفي إرهابيين بينهم قائدان من داعش

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابى بشمال سيناء اضافة للعديد من العناصر الإرهابية في غارة جوية.



وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إنه فى إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناء على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لإستهداف البؤرة الإرهابية.



وأضاف أنه وبمتابعة نتائج القصف الجوى فقد تبين أنه أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم 2 من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواصل جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة فى تنمية و تطوير شبه جزيرة سيناء.

