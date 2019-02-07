مصر تبحث إقامة منطقة حرة لوجستية في جيبوتي

تدرس مصر إقامة منطقة حرة في جيبوتي لإنعاش اقتصاديات دول القرن الأفريقي.



وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف خلال اجتماعهما على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشروع إقامة منطقة حرة لوجستية مصرية في جيبوتي، تهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن الأفريقي، وجذب الاستثمارات المصرية لجيبوتي، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية مثل الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والعلاقات الإريترية الجيبوتية. وأكد الوزيران على أهمية استقرار المنطقة، وتحقيق التكامل فيها من خلال الدفع ببرامج التعاون لتنميتها. كما تم مناقشة الأوضاع في كل من اليمن والصومال، فضلا عن أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الصدد.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري نوه بـ"الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال إسهامها في تقديم دورات تدريبية لتبادل الخبرات وبناء الكوادر الجيبوتية في مجالات الصحة والطاقة والدبلوماسية، بالإضافة إلى قيام الوكالة بتسليم مساعدات طبية تعد الأولى من نوعها للقسم المصري لغسيل الكلى بالمركز الطبي التابع لقوات الدرك في جيبوتي".