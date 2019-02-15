مصر.. إحباط محاولة استهداف الأمن بمحيط مسجد في الجيزة

انفجرت قنبلة بدائية الصنع في ميدان الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، عقب صلاة الجمعة، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وقال شهود عيان إن قنبلة بدائية انفجرت بالقرب من مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة، وأحدثت دوياً هائلاً دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو مصابين، فيما سارعت قوات الأمن لموقع الحادث، حيث تم العثور على قنبلة أخرى ويجري حالياً تفكيكها.

وتسبب الانفجار في توقف حركة المرور بالمنطقة، بينما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن قنابل أخرى يمكن تواجدها وملاحقة الجناة.

من جانبه قال مصدر أمني إن أحد عناصر جماعة الإخوان المحظورة قام بمحاولة إستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد "الإستقامة" بميدان الجيزة. وأصاف أنه على الفور قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.