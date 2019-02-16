داعش يتبنى الهجوم على نقطة تفتيش للجيش شمال سيناء

تبنى تنظيم داعش الهجوم على نقطة تفتيش للجيش شمال سيناء.

ولقي 7 #إرهابيين مصرعهم في اشتباكات بشمال #سيناء بمصر، حسب ما أفاد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب ثامر الرفاعي.

وقال المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قامت اليوم العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيرية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".