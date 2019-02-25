السيسي: هذا ما طلبه القادة العرب من الأوروبيين في القمة





أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية شهدت نقاشات مثمرة حول القضايا التي تهم الجانبين، كما شهدت تواصلاً بناءً ورفيعاً يُعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، حسب تأكيده.



وقال السيسي، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسات القمة في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على تعزيز الشراكة والتعاون البنّاء لمواجهة مختلف القضايا والتحديات التي تهم الجانبين، وبحث أزمات وملفات المنطقة مثل القضية الفلسطينية وأزمات ليبيا وسوريا واليمن، وملفات الأمن ومكافحة الإرهاب العابر للحدود.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين ومواجهة التنظيمات الإرهابية وممولي وداعمي الإرهاب.



وأضاف أن الزعماء والقادة العرب طرحوا وجهات نظرهم خلال القمة العربية الأوروبية بكل وضوح وصراحة بشأن أهم القضايا العربية، وطلبوا من نظرائهم الأوروبيين "بضرورة حل القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية"، وناقشوا أيضاً سبل مواجهة الإرهاب والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة.



وأشار السيسي إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً أن القمة أتاحت فرصة للقادة والزعماء لعقد العديد من اللقاءات الثنائية لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المشتركة.



من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه تم الاتفاق خلال القمة على قانون مشترك لحماية حقوق الإنسان، والتعاون الأمني المشترك للإرهاب العابر للحدود، ومواجهة المقاتلين الأجانب والتنسيق في حل القضية الفلسطينية، وأزمات ليبيا وسوريا واليمن وملفات أمن البحر المتوسط.

