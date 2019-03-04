لماذا اعتذر رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية؟

شهدت الساحة المصرية الأحد بلبلة بعد انتشار أنباء عن تعيين وزير للنقل خلفاً لهشام عرفات الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي على خلفية حادث القطار الدامي، الذي أوقع 22 قتيلاً.

بدأت القصة مع تغريدة مجهولة لحساب يحمل اسم "خالد عنخ آمون الأول" أكد أنه تم تعيين "المهندس محمد وجيه عبد العزيز" وزيراً جديداً، شارحاً إنجازات "الوزير العظيم".

إلا أن الخبر الإشاعة سرعان ما انتقل إلى بعض وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن "مصادر مجهولة"، ليتبين لاحقاً أنه مزيف، لا سيما بعد أن أعلن خالد عنخ آمون الأول، أن "الوزير المذكور هو والده المتوفى"!

عندها سارعت وسائل الإعلام التي "انزلقت إلى الفخ" إلى نفي الخبر جملة وتفصيلاً، حيث قدم عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية اعتذارا على نشر الجريدة وبوابتها الالكترونية خبرا يفيد بتعيين شخص وزيرا للنقل ليتبين بعدها أن مصدر الخبر تغريدة الهدف منها الايقاع بالصحف. فالشخص المسمى وزيرا تبين أنه متوف، وهو والد ناشر التغريدة.