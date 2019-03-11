الخارجية: 6 مصريين بين قتلى "الإثيوبية" وهذه أسماؤهم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أسماء الضحايا الستة الذين كانوا على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، مؤكدةً أنها تتابع كافة الإجراءات المتعلقة بعودة جثامينهم.

وقالت الخارجية إن سفارة مصر في أديس أبابا ستقوم بالعمل على استصدار شهادات الوفاة للضحايا بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية، مؤكدةً أن الضحايا هم: دعاء عاطف عبد السلام عبد السلام، وسوزان محمد أبو الفرج، وناصر فتحي العزب دوبان، وأشرف محمد عبد الحليم التركي، وعبد الحميد فراج محمد مجلي، وعصمت عبد الستار طه عرنسه.



وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا، حيث من المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى نهاية الأسبوع.