سكك حديد مصر تحيل 30 موظفاً للنيابة بسبب المخدرات

أفاد مسؤولون بهيئة السكك الحديدية في مصر، عن إيقاف 30 موظفاً بالهيئة عن العمل، وإيقاف مرتباتهم، وإحالتهم للنيابة العامة، بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.

وتشمل قائمة الموقوفين بعض سائقي القطارات، وعمال البلوكات والتحويلات.

وجاء قرار الإيقاف بناء على تعليمات وزير النقل، بإيقاف أي عامل عن العمل يثبت تعاطيه المخدرات.

من جانبه، أعلن مدير البرنامج الوقائي بصندوق مكافحة الإدمان، أنه منذ 2015 ولمدة ثلاث سنوات أجرى الصندوق 50 ألف كشف على مستوى السائقين بالطرق السريعة، ووصلت نسبة تعاطي المخدرات في الفحوصات التي أجروها إلى 12% بنهاية 2018.

كما كشفت إحصائيات رسمية لوزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين السائقين بلغت نحو 19%