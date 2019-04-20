مصر.. بدء التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية

بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم، اليوم السبت، على التعديلات الدستورية. وفتحت لجان الإقراع داخل مصر أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية.

وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري اليوم السبت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة.

يذكر أن التصويت أو الاستفتاء داخل مصر يستمر على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة حتى التاسعة مساء، على أن تعلن النتائج في الـ27 من أبريل الجاري، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.

وكانت لجان الاقتراع خارج مصر بدأت عملها الجمعة.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.