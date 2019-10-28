مصر ترحب بمقتل البغدادي وتطالب بمحاسبة  داعمي الإرهاب

رحبت مصر بمقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، معتبرة أنه خطوة هامة للقضاء على الإرهاب ودحره. وأعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن ترحيبه بما أُعلن عن نجاح الجانب الأميركي في القضاء على أبو بكر البغدادي، وما يمثله ذلك من خطوة هامة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن هذا التطوُّر يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره من دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل داعش والقاعدة والإخوان من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرِّف.

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وشدّد المُتحدث على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية وكذا المواجهة الفكرية، بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروّج لها الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى مواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دوراً سلبياً في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه، من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها، فضلاً عن إتاحتها للمنابر المختلفة لنشر الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة بما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم.