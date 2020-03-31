"خوفو" يتزين بالأحمر.. تحية لأصحاب الرداء الأبيض

تزينت أهرامات الجيزة في مصر برسالة تحية وتقدير للأطقم الطبية المصرية "جيش مصر الأبيض"، لدورهم في مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مساء الاثنين، أنها قامت بإضاءة هرم خوفر الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل، وحماية أنفسهم وأيضاً في رسالة تحية وشكر للأطباء القائمين على مكافحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فحصا ثالثا أظهر مجددا عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها باقية في الحجر... فحص ثالث لميركل.. والمستشارة باقية في الحجر الحدث

في حين انتشرت صور الهرم باللون الأحمر على مواقع التواصل في مصر.

وأتت تلك اللفتة بعد يوم من صدور قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية للأطباء بنسبة 75% عن القيمة الحالية، تقديرا لجهودهم في مكافحة كورونا. وشمل القرار كذلك الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، كما تقرر إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس المصري بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وتوفي صباح أمس الاثنين، أول طبيب مصري بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.