إمام مسجد مصاب بكورونا يقيم صلاة جماعة في بورسعيد

على الرغم من التحذيرات المتتالية للسلطات المصرية من ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، إلا أن بعض المناطق لا تزال تشهد "استثناءات" وتجمعات لأسباب مختلفة سواء الصلاة أو الإفطار أو غيره.

فقد كشف محافظ بورسعيد في مصر، عادل الغضبان، أن إمام أحد المساجد في بورسعيد صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال الغضبان مساء الجمعة، إن عضو مجلس إدارة مسجد "مريم القطرية" قام بإمامة 20 شخصاً في صلاة جماعة، وتسبب في نقل الوباء إلى أسرته بالكامل، وتقوم حالياً مجموعات الترصد في مديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلون خلف عضو مجلس إدارة المسجد، وفق وسائل إعلام مصرية.

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وكان المحافظ تابع الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية لتكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما أكد المتابعة اليومية لسير العمل بالمدينة، موجهاً أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

يذكر أن الأزهر أعلن قبل أيام أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر حتى نهاية شهر رمضان. وأكد أن الصلاة ستقام بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين من عدوى الفيروس.

كما أوضح سابقاً أنه يجوز إيقاف صلوات الجُمع والجماعات حماية للناس من الوباء.

وكانت مصر سجلت، أمس الجمعة، 399 حالة إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 11228، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 592 حالة.