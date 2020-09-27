111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، نزولا من 112 حالة إصابة و18 حالة وفاة يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 102736 حالة، من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة الصادرة في 27 مايو ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.