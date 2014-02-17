قوات المالكي تستعيد السيطرة على "سليمان بيك"

أعلن مدير ناحية "سليمان بيك" في محافظة صلاح الدين، طالب البياتي، اليوم الاثنين، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أحكمت سيطرتها على الناحية بعد اقتحامها من ثلاثة محاور، مشيراً إلى أنها قتلت أكثر من 15 مسلحاً، فيما أوضح أن تلك القوات قطعت الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك.

وأوضح البياتي أن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أحكمت، اليوم، سيطرتها على ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء الطوز (90 كم شرق تكريت) بعد دخولها الناحية من ثلاثة محاور، وتمكنت من قتل أكثر من 15 مسلحاً"، لافتا إلى أن "هناك جثثاً مرمية في شوارع الناحية التي خلت من سكانها بعد نزوح العوائل إلى مناطق مجاورة".

وأضاف البياتي أن "القوات المشتركة مدعومة بمروحيات تعمل على ضرب المسلحين الذين بدأوا بالانسحاب إلى جهة جبال حمرين"، مبيناً أن "مسلحين من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك والأنبار يشاركون في المعارك الجارية في الناحية".

وأشار البياتي إلى أن "حصيلة الضحايا المدنيين للاشتباكات التي اندلعت في الناحية منذ الخميس الماضي بلغت أربعة قتلى وثمانية جرحى"، مشيراً إلى "عدم وجود حصيلة عن قتلى وجرحى القوات الأمنية لأن مصادرها هي المخولة في التصريح بذلك".

وبين طالب أن "القوات الأمنية قطعت الطريق الرابط بين بغداد وكركوك عند نقطة مرور سليمان بيك بعد ظهر اليوم بسبب اقتحامها الناحية"، موضحاً أن تلك القوات "تعمل على إعادة فتح الطريق بعد تأمين الناحية وتطهيرها من المسلحين".