عدول نواب التيار الصدري عن استقالتهم

سحب نواب كتلة الأحرار النيابية طلب استقالاتهم من عضوية البرلمان العراقي، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية.

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار، حاكم الزاملي، عن استئناف النواب لعملهم تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها نهاية أبريل.

كان عدد من نواب ومسؤولي كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد أعلنوا استقالاتهم من مجلس النواب ومجالس المحافظات وسحب ترشيحهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضامناً مع قرار زعيم التيار مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية.

يأتي هذا بعد يوم من دعوة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الجميع لمشاركة كبيرة في الانتخابات المقبلة، وذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي، بعد إعلانه اعتزال السياسة وحل تياره.