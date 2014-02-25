الحاتم: سنقاتل المالكي وداعش حتى إخراجهم من الأنبار

قال الشيخ علي الحاتم، رئيس مجلس ثوار عشائر الأنبار، إن العشائر ستقاتل قوات المالكي و"داعش" حتى إخراجها من المحافظة، مشيراً إلى أن المالكي هو من أجبر العشائر على رفع السلاح، ومؤكداً أنه لم يحترم البرلمان العراقي ولا الدستور.

وقال الحاتم، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن هناك 3 آلاف قتيل في الأنبار حتى اللحظة، وإن العشائر هي من يسيطر على الأرض في الأنبار. وأضاف أن العشائر لن تسمح بوجود جندي واحد من ميليشيات المالكي أو "داعش" في الأنبار.

وأضاف أن المالكي هو من أتى بالإرهاب إلى الأنبار، فهو لديه أجندة وجاء لينتقم من الأنبار، مضيفاً أن إيران تريد استغلال صحراء الأنبار لإرهاب دول الجوار، مؤكداً أن المالكي لن يستطيع البقاء والصمود في أرض الأنبار.

هذا وواصلت قوات المالكي قصفها العنيف على مواقع في مدينة الرمادي، فيما تشهد الفلوجة ترقباً مع اقتراب نهاية مهلة الهدنة وسط مطالب بتمديدها.

وسياسياً، رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إجراء الانتخابات التشريعية في العراق من دون مشاركة الأنبار.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في محافظة الأنبار قد أشارت في تقرير إلى استحالة إجراء الانتخابات في مناطق الأنبار بسبب التصعيد الأمني. وأشار التقرير إلى وجود قرار سياسي بإهمال الانتخابات في المناطق التي تشهد معارك.