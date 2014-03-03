سكان الفلوجة يشككون في هدنة المالكي مع تواصل القصف

ذكر مواطنون من مدينة الفلوجة العراقية أن الهدنة التي أعلنتها حكومة المالكي لا تتحقق على أرض الواقع؛ حيث تواصل قوات المالكي قصفها على المدينة، الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى من المدنيين. وقد أظهرت صور خاصة بقناة "الحدث" حجم الدمار الهائل الذي أصاب المدينة جراء القصف.

فمن خلال جولة في شوارع مدينة الفلوجة يبدو جلياً حجم الدمار الذي أصابها جراء تعرضها لقصف الطيران والمدفعية من قوات المالكي.

وذكر مواطنو المدينة أن الهدنة التي أعلنتها حكومة المالكي لا تتحقق على أرض الواقع، فلا زالت قوات المالكي تواصل قصفها المدفعي على المدينة الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى من المدنيين.

القصف المدفعي والجوي على المدنيين ليس هو الهاجس الوحيد لهم، فالحصار الخانق المفروض على المدينة بات يشكل كابوساً على مواطني المدينة الذين تقطعت بهم السبل في الخروج من المدينة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المجلس العسكري العام لثوار العراق، وهو تنظيم مناوئ لحكومة المالكي، أعلن مطار بغداد هدفاً عسكرياً لعملياته خلال 24 ساعة اعتباراً من نهار الأحد، داعياً جميع شركات الطيران الدولية إلى إلغاء رحلاتها إلى المطار مخلياً مسؤوليته عن أية خسائر قد تصيب طائراتها.

الحركة في شوارع مدينة الرمادي بدت منعدمة تماماً، بعد إعلان المجلس العسكري لعشائر الأنبار حظر التجول اعتباراً من صباح الأحد بسبب إطلاقه عملية عسكرية يستهدف بها تنظيم "داعش" وقوات المالكي.