بطاقة إلكترونية للحد من التزوير بالانتخابات العراقية

مع احتدام سباق الانتخابات بالعراق، ظهرت بطاقة انتخابية إلكترونية، وسجلت انتشاراً لافتا بين الناخبين.

وبطاقة الناخب الإلكترونية هذه من تصميم إحدى الشركات العالمية، وهي بمواصفات عالية، كما أنها عصية على التزوير.

ولا يستغرق إصدار هذه البطاقة أكثر من 5 إلى 10 دقائق، كما أنه لا يحتاج إلا لهوية الأحوال المدنية، وذلك على عكس إصدار جواز سفر على سبيل المثال، الذي يستغرق في البصرة شهوراً ويتطلب ملء استمارات عدة وتقديم مستندات مختلفة.

وخصصت مفوضية الانتخابات في البصرة 76 مركزاً لإصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، التي تسعى المفوضية من خلالها إلى الحد من حالات التزوير وضمان انسيابية الاقتراع.

وبعد مضي شهر على فتح هذه المراكز، بدى الإقبال عليها دون المستوى. ودعا هذا الأمر بعض الحكومات المحلية كحكومة محافظة ميسان إلى اعتماد بطاقة الناخب كمستند خامس يضاف إلى المستندات الرسمية الأربعة التي يطلب من العراقيين إبرازها عند إتمام كل معاملة رسمية.

ووزعت مفوضية الانتخابات على سكان البصرة حتى الآن أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية، أي ما يعادل ثلث عدد الناخبين الكلي في المدينة.

لكن بعض المراقبين يخشون من عدم قدرة المفوضية على إقناع المليون ناخب المتبقين باستلام بطاقاتهم، مما سيصب في مصلحة الأحزاب النافذة التي حشدت جماهيرها لإصدار تلك البطاقات ومنذ اليوم الأول.