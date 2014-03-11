تظاهرات ضد المالكي بالعراق رداً على تهجمه على الصدر

خرجت تظاهرات مؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، في مدينة الصدر شرق بغداد وفي محافظتي النجف وكربلاء على خلفية تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي هاجم فيها مقتدى الصدر.

وكان المالكي قد وصف الصدر بأنه لا يفهم شيئاً في السياسة و"لا يفهم أصول العملية السياسية" على حسب تعبيره.

وطالب المحتجون المالكي بالاعتذار عن تهجمه على الصدر، حيث تخطت الحركة الاحتجاجية مدينة الصدر شرق بغداد ومحافظتي النجف وكربلاء لتصل إلى مدن أخرى في محافظات الجنوب.

وأوضح الشيخ مهيمن الشويلي، أحد قادة التظاهرة التي انطلقت من منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، في اتصال مع قناة "العربية" أن هذه التظاهرة نظمتها القواعد الشعبية للتيار الصدري للتنديد بـ"التصريحات غير اللائقة" التي أطلقها المالكي ضد الصدر.

وأشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالمتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بتصريحات المالكي.

ووجه الصدر، في بيان صدر عن مكتبه، شكره للمتظاهرين، معتبرا أن ما قاموا به هو بمثابة "رد كافٍ" على المالكي. وفي الوقت نفسه، دعا الصدر المتظاهرين إلى تجنب التصرف بعنف ونبذ الفرقة.

كما دعا زعيم التيار الصدري أنصاره إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة، واختيار المرشح الذي يرون أنه "كفء ونزيه".



