قوات المالكي تقصف الرمادي.. ودوي انفجارات في بغداد

أفادت مصادر لـ"العربية" بأن مروحيات عراقية قصفت مواقع للمسلحين جنوبي الرمادي، وتشير الأنباء الأولية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، جاء ذلك مع استمرار الاشتباكات بين القوات الأمنية والمسلحين وعناصر داعش، بعد أن فشلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والعشائر في التوصل الى اتفاق حاسم، وعادت سيطرة المسلحين على عدد من مناطق الرمادي التي شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات نهب وسرقة للمنازل.

ومن جانبه أفاد مراسل "العربية" بسماع دويّ انفجار ضخم وسط بغداد في منطقة الكرخ، حيث اتجهت سيارات الإسعاف والإطفاء بعد سماع الانفجار مباشرة ولم تصدر أية معلومات حول طبيعة الانفجار أو إذا ما أوقع ضحايا.

إلى ذلك انفجرت سيارة مفخخة قرب مرآب النهضة في بغداد، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح، وكانت سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم في شارع الربيعي بمنطقة زينة شرق بغداد وأدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح.

فيما سقطت قذيفتا هاون على معسكر الشرف القريب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة والذي لا يبعد سوى كيلومتر واحد من مكان انعقاد مؤتمر مكافحة الإرهاب في يومه الثاني والأخير، ولم يُعرف حتى الآن عدد الخسائر التي سببها سقوط هذه القذائف داخل المنطقة الخضراء.