أميركا تسلم العراق صواريخ هلفاير لمحاربة "داعش"

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أن الولايات المتحدة سلمت العراق في وقت سابق من هذا الشهر صواريخ من نوع هلفاير وبنادق من نوع أم-4 وكميات من الذخيرة.

وأضاف البيان أنه من الضروري أن تكون قوات الأمن العراقية مجهزة بأسلحة حديثة وفاعلة أخذاً بعين الاعتبار التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على البلاد وعلى المنطقة.

وجاء أيضا في بيان السفارة أن الولايات المتحدة سلمت العراق منذ منتصف يناير الماضي ما مجموعه 11 مليون رصاصة وآلاف الرشاشات والبنادق والقنابل اليدوية، ومن المتوقع تسليم المزيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشهد العراق منذ سنة تصعيدا في الهجمات التي تقوم بها بشكل خاص الدولة الإسلامية في العراق والشام الإسلامية المتطرفة.

