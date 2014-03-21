العراق.. اشتباكات بين مسلحين وعناصر شرطة ديالى

أفاد مصدر من شرطة ديالى بأن آمر لواء ديالى في الشرطة الاتحادية العميد الركن راغب العميري قتل خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، صباح اليوم، في منطقة انجانة، (60 كم شمال بعقوبة)".

وأكد المصدر "أن مسلحين مجهولين اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح اليوم، مع الشرطة الاتحادية في منطقة انجانة، (60 كم شمال بعقوبة). وأعقب الاشتباكات انفجار صهريج مفخخ، ما أسفر عن مقتل آمر لواء ديالى في الشرطة الاتحادية، راغب العميري وضابط برتبة مقدم ركن وخمسة جنود وإصابة العشرات منهم مع أضرار لحقت ببناية مقر الشرطة الاتحادية" .

على الصعيد نفسه، أكد مصدر آخر من شرطة ديالى أن "انتحارياً يقود سيارة مفخخة، فجر نفسه على جسر يربط بين جلولاء وكلار (شرق بعقوبة)، ما أدى إلى انهيار جزء كبير من الجسر، وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزء كبير من الجسر، دون خسائر بشرية.