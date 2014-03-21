مسلحو "داعش" يسيطرون على بلدة شمال بغداد

وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وعناصر من تنظيم داعش، قرب جبال حمرين جنوب كركوك، ما أدى إلى قطع الطريق بين العاصمة بغداد ومدينة كركوك .

وأفاد مصدر من مديرية شرطة ديالى, الجمعة, بأن "معارك عنيفة اندلعت، فجر اليوم، بين قوات الجيش العراقي وعناصر مسلحة ينتمون إلى تنظيم داعش بالقرب من قرى سرحة (أكثر من 7 قرى تقريباً) وجبال حمرين 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وأشار إلى أن "المسلحين تمكنوا من تفجير جسر قرية الأخضير الذي يربط القرى مع طريق بغداد الرئيسي" .

وأضاف المصدر أن "معلومات مؤكدة تفيد بأن قرى سرحة الآن بيد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن "طريق بغداد كركوك بالقرب من قرية مفتول شمالي ناحية السد العظيم (70 كم شمال بعقوبة) انقطع نتيجة المعارك، التي لا تزال مستمرة حتى الآن.