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الحدث العراق

العراق.. 9040 مرشحاً للانتخابات والدعاية تنطلق اليوم

المصدر: الحدث.نت
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تنطلق اليوم الدعاية للانتخابات النيابية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري. وفي هذا السياق، أعلنت مفوضية الانتخابات أن الدعاية يجب أن تكون توضيحاً لبرامج الكتل السياسية وليست برامج لتشويه الآخرين. وقد حذرت من أنها ستتخذ قرارات شديدة بحق من يخالف التعليمات.
وكانت المفوضية صادقت على تسعة آلاف وأربعين مرشحاً، مؤكدة التزامها بقرارات استبعاد المرشحين الصادرة من الهيئة القضائية في المفوضية.

وقد استندت المفوضية في قرارها هذا إلى ما وصفته بعدم إيفاء البرلمان بوعده في منح المفوضية حصانة من القرارات القضائية في حال تطبيقها لقرار البرلمان القاضي بعدم استبعاد أي مرشح مالم يتخذ بحقه قرار قضائي قطعي.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن المفوضية وزعت نحو أربعة عشر مليونا وخمسمئة ألف بطاقة إلكترونية في طول البلاد وعرضها، تشكل نحو ثلاثة وسبعين في المئة ممن يحق لهم التصويت في العراق.

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