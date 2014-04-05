العراق.. نواب يحذرون من نية المالكي حل البرلمان

حذر نواب عراقيون في كتل سياسية مختلفة، من أن يكون إرسال رئيس الحكومة نوري المالكي لمسودة قانون السلامة الوطنية بداية لحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وحذر النواب من كتلة الأحرار والكتلة الصدرية والأكراد من أن المالكي سيستغل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني ليحاول خلق فبركة سياسية لخلط الأوراق الأمنية لإعلان حالة الطوارئ لعرقلة الانتخابات أو لضمان فوز ائتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات بأية طريقة كانت.

وكان عضو البرلمان العراقي عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي كشف أن الحكومة أرسلت قانوناً لمجلس النواب يمثل إعلان حالة طوارئ في البلاد. ودعا في مؤتمر صحافي الكتل السياسية إلى التكاتف، من دون أن يعلن المزيد من التفاصيل.

لكن عضو البرلمان عن ائتلاف "العراقية الوطنية" وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، دعا إلى الوقوف بوجه هذا القانون.

وبدأت الثلاثاء حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد أسوأ موجة عنف منذ سنوات

