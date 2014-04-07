وزير مالية المالكي ينشق عنه ويخوض الانتخابات مستقلاً

تعرضت كتلة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لانشقاقات كثيرة، خاصةً على أعتاب الانتخابات البرلمانية القادمة.

إلا أن انشقاق وزير المالية العراقي بالوكالة، صفاء الدين الصافي، لفت الانتباه مؤخراً، خاصةً أن هذا الأخير يعتزم خوض الانتخابات بتكتل مستقل.

وأعلن الصافي من البصرة (جنوب العراق) تخليه عن تحالفه مع المالكي وتشكيل قائمة "العدل والمساواة".

وانتقد "الأداء العام للدولة" و"المحاصصة"، معتبراً أن "الحياة السياسية المبعثرة وغير المترابطة أو المتكاملة أو المتجانسة أثرت على الأداء العام للدولة".

وتحدث الصافي عن الحاجة لوجود "تجمع قادر على أن ينتقد، للتقويم لا للتهديم"، بهدف بناء "دولة المؤسسات والمواطنة الحقيقية التي نبتعد من خلالها عن الطائفية والقومية والمناطقية".