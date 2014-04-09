تفجيرات متزامنة بالعراق تخلف قتلى وجرحى

قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم الأربعاء، في انفجار 6 سيارات مفخخة في مناطق ذات غالبية شيعية في بغداد، حسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية.

ووقعت هذه الهجمات حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، أي السابعة بتوقيت غرينتش، في خمسة أحياء ذات غالبية شيعية، في يوم الذكرى الحادية عشرة لسيطرة القوات الأميركية على بغداد وإطاحتها بنظام صدام حسين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة الكاظمية شمال بغداد".

وأضاف أن "شخصاً قتل، وأصيب ستة آخرون بجروح في انفجار سيارة عند سوق لبيع الخضر في مدينة الصدر شرق بغداد"، بينما "قتل اثنان من المارة وأصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مركونة في منطقة الشماعية" عند الأطراف الشرقية لمدينة بغداد.

وتحدث أيضاً عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة رابعة مركونة في منطقة الشعب شمال شرق بغداد.

ومن جهته، قال عقيد في الشرطة إن "سبعة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار متزامن لسيارتين مفخختين مركونتين قرب ساحة الأندلس في منطقة الكرادة" وسط بغداد.

وبدورها، أكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.