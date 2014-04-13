هجومان منفصلان ضد الشرطة شمال بغداد

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في هجومين منفصلين استهدفا اليوم الأحد قوات الشرطة في كركوك وصلاح الدين شمال بغداد.

وقال مصدر في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) إن "سبعة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب قتلوا وأصيب 11 آخرون من رفاقهم بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة". وأضاف أن "الهجوم استهدف حاجز تفتيش للشرطة في قضاء الدبس" الواقع إلى الشمال الغربي من كركوك (240 كلم شمال بغداد).

أما في سليمان بيك، فقال طالب البياتي، مدير الناحية إن "مسلحين مجهولين هاجموا منزل ضابط برتبة نقيب في الشرطة، وقتلوا والده وشقيقه وأصابوا امرأتين من عائلته بجروح".

وتابع "كما قتلوا أحد عناصر الصحوة تصادف وجوده عند موقع الحادث"، مشيراً إلى أن "الهجوم وقع بعد منتصف ليلة أمس السبت في سليمان بيك" الواقعة إلى الغرب من طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد).

تأتي أعمال العنف هذه قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية المقرر أن تجري في الثلاثين من أبريل الحالي.