اشتباكات بين داعش وقوات المالكي غرب الموصل

أفاد مصدر أمني بأن 5 جنود قتلوا، وأصيب 5 آخرون بجروح، فيما قتل 8 من عناصر داعش بهجوم مسلح غرب الموصل.

وأوضح المصدر أن قوة كبيرة من "مجاميع داعش" التي تضم أكثر من عشرين عجلة مصفحة، وسيارات "هامر" تابعة وشاحنة مفخخة، ومجموعة كبيرة من مقاتلي داعش، هاجموا في ساعة متأخرة من ليلة أمس مقراً لإحدى سرايا الفوج الرابع التابعة للواء العاشر في الجيش العراقي في قرية "العداية" التابعة لناحية المحلبية 40 كلم غرب الموصل.

واستمرت الاشتباكات العنيفة أكثر من ثلاث ساعات متواصلة تمكنت قوات الجيش من قتل ثمانية من عناصر داعش، بينهم انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة.