كيري: الناخبون العراقيون برهنوا على شجاعتهم

هنأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري ملايين العراقيين الذين "صوّتوا بشجاعة"، الأربعاء، في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأميركي من هذا البلد، معتبراً أن كثيرين أظهروا بطولة بتحديهم أعمال العنف.

وقال كيري في بيان: "بإبهامهم المطلي بالأزرق بعث الناخبون العراقيون رسالة قوية للمتطرفين الذين يحاولون تخريب الجهود الرامية لإرساء الديمقراطية وزرع الفتنة في العراق والمنطقة برمتها".

ومنذ بدء الانتخابات التشريعية، صباح الأربعاء، الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية في 2011، أحصت السلطات أكثر من 50 هجوماً طالت خصوصاً مراكز الاقتراع أو ناخبين. وفي اليومين الماضيين أسفرت أعمال العنف عن مقتل 90 شخصاً.

وأضاف كيري: "ملايين العراقيين صوّتوا اليوم بشجاعة وأكدوا، ليس فقط تمسكهم بالديموقراطية، بل تصميمهم على بناء مستقبل أكثر سلماً وأمناً"، وأشاد بـ"شرطي عراقي ضحى بحياته لحماية ناخبين من هجوم انتحاري قرب مكتب اقتراع".

وأشاد كيري بمشاركة العراقيين من كافة الأديان والأعراق في الاقتراع، مؤكداً أن هذه الانتخابات "حاسمة لتقدم عراق تعددي وموحد وديمقراطي وفيدرالي".

وقال إن "هذا الاقتراع مرحلة في العملية الديمقراطية"، مضيفاً أن الأميركيين سيستمرون في "تشجيع المسؤولين العراقيين على التركيز على توحيد البلاد وتشكيل حكومة جديدة قادرة على حكم المحافظات العراقية الـ18".

