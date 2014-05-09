العراق.. النجيفي وبارزاني يبحثان ما بعد الانتخابات

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، أن الرئيس مسعود بارزاني بحث مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والانتخابات التشريعية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، نشر على موقعها الرسمي، أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان استقبل في العاصمة أربيل، أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي، مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وانتخابات 30 أبريل وتقييم نتائجها وتأثيراتها.

وأضاف البيان أن وجهات نظر الطرفين متطابقة حول البدء بمفاوضات الأطراف السياسية العراقية، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل المفوضية العامة المستقلة للانتخابات، من أجل حل المشاكل وإنقاذ العراق من الأزمات السياسية.