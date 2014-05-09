تطورات المشهد العراقي في لقاء النجيفي وملادينوف

عقد أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب في أربيل، لقاء مع نيكولاي ملادينوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بناء على طلب من ملادينوف، بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، فقد ناقش الجانبان مسألة الانتخابات والحكومة التي ستتمخض عنها، فضلا عن مجموعة الشكاوى التي قدمت من بعض الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، والمتعلقة بنتائج الانتخابات والشكوك التي تحوم حولها في بعض المناطق.

كما تناول البحث الأزمة القائمة في الأنبار، إذ أكد النجيفي طرح مسعى جديد لحل الأزمة في الأيام القليلة المقبلة.

وتناول اللقاء أيضا بحث تداعيات الفيضانات التي باتت تهدد العاصمة بغداد، إذ طالب النجيفي الأمم المتحدة بالاستمرار في تكثيف المساعدات، وتقديم العون للحيلولة دون تجاوز مد المياه إلى مناطق العاصمة.