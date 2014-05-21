الأنبار.. وعود بالقضاء على "داعش" خلال 3 أسابيع

حدد قائد عمليات الأنبار، الفريق رشيد فليح، الأسابيع الثلاثة القادمة لوضع نهاية تامة لعصابات "داعش" في عموم محافظة الأنبار.

وقال فليح إنه "تم وضع الخطط العسكرية الكفيلة بنهاية تنظيم داعش في عموم محافظة الأنبار خلال مدة ثلاثة أسابيع"، مؤكدا أن "جميع أهالي المحافظة سيستبشرون خيرا بنهاية داعش".

وتابع فليح أن "الخطط العسكرية التي وضعت لهذا الغرض سرية لا يمكن البوح بها".

فيما أعلن مكتب محافظ الأنبار، أحمد الدليمي، عن تمكن القوات الأمنية من تحرير مناطق الحميرة وحي الضباط وحي البكر وشارع ستين بالكامل بمدينة الرمادي، وتكبيد المسلحين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، والعملية الأمنية مازالت جارية لتحرير المناطق الأخرى التي لم تتبق منها إلا أجزاء صغيرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس صحوة العراق، وسام الحردان، إن "الوضع الأمني في مركز ناحية الكرمة جيد ولا وجود لعناصر داعش"، لافتا إلى أن "العناصر الإرهابية تتواجد في أطراف الناحية، وهي مناطق زراعية وذات طبيعة جغرافية وعرة، وتمتد لمساحات شاسعة وصولا إلى بحيرة الثرثار مع حدود محافظة صلاح الدين".

وهيأت قيادة عمليات الأنبار نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة انضموا حديثا لاقتحام مدينة الفلوجة وتطهيرها من عناصر "داعش".

فيما كشفت قيادة العمليات عن تهيئة أفواج عشائرية من داخل ناحية الكرمة، داعمة للحكومة للبدء بمطاردة عناصر "داعش" في مناطق تواجدهم.

