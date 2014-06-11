الأمن العراقي يسترد "بيجي" من مسلحي داعش

أفاد مراسل الحث في العراق نقلاً عن قائم مقام بيجي محمد محمود ، بأن قوات الأمن تستعيد السيطرة على بيجي. وكانت مصادر أمنية، قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" دخلوا مدينة بيجي التي تضم أكبر مصفاة نفطية في العراق . وأشعلوا النار في محكمة ومركز للشرطة. وأضافت المصادر أن حوالي 250 حارساً في المصفاة وافقوا على الانسحاب إلى مدينة أخرى بعد أن أرسل المتشددون لهم وفداً من شيوخ عشائر محلية لاقناعهم بالانسحاب.

وفي تفاصيل الدخول إلى بيجي، قال أحد السكان ويدعى جاسم القيسي إن المتشددين حذروا الشرطة المحلية أيضا والجنود من مواجهتهم. وأضاف أنه بالأمس "قبل غروب الشمس اتصل المسلحون ببعض أبرز زعماء العشائر في بيجي عن طريق الهاتف قائلين لهم : نحن جئنا كي نموت أو نسيطر على بيجي لذلك ننصحكم أن تطلبوا من أبنائكم في الجيش والشرطة أن يلقوا سلاحهم وينسحبوا قبل صلاة العشاء." ودخل المتشددون بيجي بعد ذلك مساء أمس في حوالي 60 عربة وأطلقوا سراح سجناء في المدينة.

يذكر أن مصفاة بيجي هي الأكبر في العراق وتزود معظم المحافظات العراقية بالمنتجات النفطية.

