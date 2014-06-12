العراق.. "داعش" يدعو مقاتليه للتقدم إلى بغداد

دعا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" أنصاره للتقدم إلى بغداد.

وأشار موقع "سايت" الأميركي، الذي يراقب مواقع المتشددين، إلى تسجيل صوتي نسب إلى المتحدث باسم التنظيم، أبو محمد العدناني، دعا خلاله مقاتلي التنظيم للتوجه إلى بغداد، وانتقد في الوقت ذاته رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لعدم "كفاءته".

وقال حسب ترجمة موقع "سايت": "واصلوا الانتشار. المعركة لم تحتدم بعد، ولكنها ستحتدم في بغداد وفي كربلاء. كونوا على أهبة الاستعداد". وأضاف: "ازحفوا على بغداد".

وفي كلامه إلى المالكي الذي وصفه بـ"بائع الشعارات" قال: "لا يوجد شخص مجنون أكثر منك إلا الذين يقبلون بك رئيس حكومة وقائدا".

وأضاف "لقد خسرت فرصة تاريخية لشعبك في السيطرة على العراق".

