علاوي: نبحث مع واشنطن سبل إيجاد حل لأزمة العراق

كشف إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية أنه قام بإجراء اتصالات بأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي لبحث الأزمة السياسية، وليس الأمنية، طالب خلالها واشنطن بعدم التدخل في تشكيل الحكومة القادمة.

وأضاف علاوي في لقاء مع قناة الحدث أن الحكومة المستقبلية يجب أن تشكل من دون المالكي، الذي قال بأنه فشل في تحقيق أهداف العراقيين بعد ولايتين متتاليتين.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل كان قد أمر بتحريك حاملة طائرات لدخول مياه الخليج، وذلك في حال اللجوء إلى خيارات عسكرية في العراق، وفق بيان للبنتاغون. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان لها أن تحريك حاملة الطائرات يوفر "مزيداً من المرونة" في حال اللجوء لخيارات عسكرية "لحماية أرواح أميركيين ومواطنين ومصالح دولية في العراق".