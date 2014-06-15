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الحدث العراق

قصف على مركز تطوع ضد داعش يوقع قتلى بالعراق

المصدر: الحدث.نت
متطوعون ينضمون الى الجيش لمحاربة داعش في العراق
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قُتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة جنود، في قصف بقذائف الهاون استهدف اليوم الأحد مركزا في شرق العراق لتطوع المدنيين لقتال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومسلحين يشنون هجوما في أنحاء متفرقة من البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح ضابط برتبة عقيد في الشرطة أن "ستة أشخاص، بينهم ثلاثة جنود، قتلوا في قصف بخمس قذائف هاون استهدف مركزا لتطوع المدنيين في قضاء الخالص"، الواقع على بعد 20 كيلومترا شمال بعقوبة (60 كيلومتر شمال شرق بغداد)، بدون أن يذكر مصدر القصف. وأكد مصدر طبي في مستشفى بعقوبة حصيلة القتلى.

ويتوجه آلاف العراقيين إلى مراكز تطوع وتدريب منذ دعوة المرجعية الشيعية، الجمعة الماضية، المواطنين إلى حمل السلاح لمقاتلة مجموعات من المسلحين باتت تسيطر على مناطق واسعة من شمال البلاد.

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