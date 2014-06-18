روحاني يحذر: لن نتوانى عن حماية " مقدسات" العراق

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، من أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لحماية الأماكن المقدسة لدى الشيعة في العراق، إزاء تهديد الجهاديين التابعين للدولة الإسلامية في العراق والشام.

يعد هذا ثاني تصريح للرئيس الإيراني منذ بدء التطورات الجارية في العراق، وكان روحاني مع بدء سيطرة مسلحي العشائر على مناطق في شمال العراق قد أعلن نية طهران التدخل عسكرياً في العراق لصالح حكومة المالكي.

وقال روحاني في خطاب ألقاه في خرام آباد (القريبة من الحدود مع العراق) ونقله التلفزيون بشكل مباشر: "بالنسبة إلى الأماكن المقدسة للأئمة الشيعة (في العراق) كرباء والنجف والكاظمية وسامراء، نحن نحذر القوى العظمى وأتبعاها والقتلة والإرهابيين من أن الشعب الإيراني العظيم سيبذل كل ما بوسعه لحمايتها".

وأضاف روحاني أن كثيرين عبروا عن استعدادهم للذهاب إلى العراق للدفاع عن المراقد المقدسة "ووضع الإرهابيين في حجمهم الطبيعي". وأضاف أن مقاتلين مخضرمين من سنة وشيعة وأكراد العراق "مستعدون للتضحية" في مواجهة قوات المتشددين.

