"داعش" يسيطر على معظم مطار مدينة تلعفر

أفاد مراسل قناة "الحدث" بسقوط جزء كبير من مطار تلعفر بيد داعش، مشيراً إلى أن الغارات العشوائية التي تنفذها قوات نوري المالكي دفعت بنحو 220 ألف مدني الى النزوح نحو إقليم كردستان.

الى ذلك تتضارب الأنباء بشأن التطورات الأخرى مع البيانات المختلفة لكل من الثوار وداعش من جهة، وقوات المالكي من جهة أخرى.

وقوات المالكي التي أعلنت عن وضع خطة محكمة لإعادة السيطرة على قضاء تلعفر أعلنت إعادة سيطرتها على القضاء، في وقت نفى داعش والثوار ذلك.

وأشارت الانباء إلى أن الاشتباكات العنيفة تتركز بين الطرفين في أحياء المَعلَمين ومنطقة السايلو وأجزاء من المطار. ودفعت شراسة الاشتباكات المدنيين الى مغادرة تلعفر صوب قضاء سنجار القريب.

أما محافظة كركوك فشهدت تطوراً ملحوظاً أمس بسيطرة الثوار على ثلاث قرى تقع بين قضاء طوزخرماتو وناحية امرلي، ما ادى الى نزوح 2000 عائلة، إضافة الى إعلان حال استنفار قصوى في صفوف قوات البيشمركة المسيطرة على مدينة كركوك، لصد أي هجوم متوقع.

كما خاضت البيشمركة المسيطرة على مدينة كركوك اشتباكات عنيفة مع الثوار في مناطق غرب كركوك وشمال مدينة ديالى.