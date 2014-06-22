خامنئي يرفض تدخلاً أميركياً رغم طلب المالكي

عبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي عن معارضة بلاده لأي تدخل أميركي في العراق، قائلاً إن بإمكان العراقيين الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف خامنئي أن أميركا تريد بسط هيمنتها على العراق وزرع عملائها في السلطة.

تصريحات خامنئي تزامنت أيضاً مع تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني حذر فيها من تقديم أي دعم لمسلحي العشائر ومسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية عن خامنئي قوله إن الصراع في العراق ليس طائفياً لكنه يدور بين من يريدون العراق في المعسكر الأميركي ومن يريدون استقلاله.

وقال خامنئي: "نحن نعارض بشدة تدخل الولايات المتحدة وغيرها (من الدول) في العراق".

وأضاف: "لا نوافق على هذا الأمر، إذ إننا نعتقد أن الحكومة والأمة والمرجعيات الدينية العراقية قادرة على وضع حد للفتنة، وسيفعلون ذلك بإذن الله".

وعرض الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 19 يونيو إرسال نحو 300 أميركي إلى العراق للمساعدة في إدارة المعارك في وجه التقدم السريع لمقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الذين استولوا على أجزاء واسعة من شمال البلاد هذا الشهر.

لكن أوباما لم يستجب لطلب من الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي بشن هجمات جوية على المتشددين.

