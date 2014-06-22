بين "داعش" والمالكي.. بيانات انسحاب وسيطرة تكتيكية

بعد معارك عنيفة سيطر فيها مسلحو الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على قرى عانة وراوة ومعبر القائم الحدودي، أعلن المتحدث باسم قوات المالكي، الفريق قاسم عطا، أن القوات الحكومية انسحبت من مدن في محافظة الأنبار غرب البلاد في إجراء "تكتيكي" يهدف إلى "تحشيد الإمكانيات".

وظهرت المشاهد الأولى من راوة، ويبدو فيها حريق مركز للشرطة وانتشار المسلحين في المدينة.

وفي محافظة الأنبار، أفادت مصادر إعلامية من قضاء عانة أن المسلحين من "داعش" يوجهون نداءات عبر مكبرات الصوت إلى سكان القضاء لممارسة حياتهم الطبيعية والعودة إلى أعمالهم.

وكان "داعش" قد سيطر على قضاء القائم شمال غرب الأنبار، كما سيطر على معبر القائم الحدودي مع سوريا، كذلك سيطر على قضاء رواة إلى الجنوب من القائم، وهو أقرب قضاء إلى محافظة نينوى الذي شهد أول عملية لتنظيم القاعدة في أغسطس عام 2003.

كما أشارت الأنباء إلى سيطرة "داعش" على قاعدة البغدادي شرق قضاء حديثة، أحد أهم الأقضية العراقية في الأنبار، وانسحاب قوات المالكي لتتحصن في سد حديثة المائي الذي يعتبر أحد ثاني أكبر السدود المائية في العراق بعد سد الموصل.

وقضاء حديثة يعتبر الأقرب إلى محافظة صلاح الدين، ومازال "داعش" يطوق قضاء حديثة، ولم يقتحم مركز القضاء، كما أفادت الأنباء بإرسال قوات المالكي تعزيزات عسكرية إلى قضاء حديثة.