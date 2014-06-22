تعزيزات عسكرية لحديثة خوفاً من سيطرة "داعش"

أرسلت حكومة المالكي تعزيزات عسكرية إلى قضاء حديثة غرب الرمادي خوفاً من سقوطها بيد تنظيم "داعش" الذي سيطر أمس السبت على مدينة راوة في الأنبار بعد انسحاب القوات الحكومية منها، كما سيطرت جماعات مسلحة تابعة للتنظيم على مدينة القائم وعلى معبرها الحدودي مع سوريا.

وتأتي تلك التطورات بعد أيام من القتال الذي تبعه انسحاب لقوات المالكي من مدينة القائم، وهو الانسحاب الذي نفاه مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب الذي أكد أن الجيش ما زال مسيطراً على المدينة.

وفي محافظة صلاح الدين، لم يكن المشهد مختلفاً عن شقيقاتها حيث كانت هي الأخرى مسرحاً لقصف واشتباكات عنيفة تركزت في محيط قضاء بيجي الذي يحوي مصفاة للنفط يقول مسلحو "داعش" إنهم يسيطرون عليها. بينما تحدث آمر حماية المصفى عن تخصيص 300 عنصر من قوات النخبة يعملون على حمايتها من الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها.

جاء هذا بالتزامن مع قصف طيران المالكي لمدينة تكريت.

يذكر أن العنف والصراع الدائر - ورغم زيادة حدتهما - ليسا وحدهما ما يشكل الأزمات التي تعصف بالعراق، فأزمة نزوح وتشريد ووقود وغيرها الكثير تشدد الخناق على العراقيين منذ سقوط الموصل بيد "داعش".

