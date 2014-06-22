كيري في مهمة "صعبة" حول العراق

في مهمة وُصفت بالصعبة، وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة اليوم الأحد في إطار جولة يقوم بها في المنطقة لبحث تطورات الأزمة العراقية وسبل التعامل معها.

وتبدأ زيارة كيري للمنطقة من مصروتستمر حتى 27 من الشهر الحالي، وتشمل الأردن وبلجيكا وفرنسا، فضلاً عن زيارة محتملة للعراق لم يُحدد موعدها بعد.

ورغم أن الموقف الأميركي كان صريحاً في كثير من المناسبات بأن أميركا لن ترسل قواتها مجدداً إلى العراق، فإنها تعمل على إرسال 300 استشاري للمساعدة في التصدي للتقدم المتسارع لمقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في البلاد، بعد أن حملت المالكي مسؤولية ما يجري في البلاد من دون أي مطالبة مباشرة بتنحيه.

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني كان أكثر صراحة أثناء لقائه السفير الأميركي روبرت بيكروفت في بغداد، حيث أكد أن أي حل سياسي في العراق يجب أن يقوم على واقع جديد يختلف عن الواقع الذي أوصلت حكومة المالكي البلاد إليه.

إذا توجد تحركات أميركية غربية في المنطقة بهدف إعادة السيطرة على الوضع في العراق، إلا أن الوضع على الأرض يحمل مؤشرات مختلفة.

مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماكجورك التقى بدوره القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في بغداد، لمناقشة الوضع، فيما يبقى مشهد المعارك على الأرض سيد الموقف.