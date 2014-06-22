مصادر: الاتحاد الأوروبي سيصدر بياناً بشأن العراق

علمت قناة "الحدث" أن الاتحاد الأوروبي سيدعو في مشروع البيان الذي سيصدر يوم الاثنين إلى تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي في أقرب وقت ممكن، ويطالب كافة القوى السياسية والنظام القضائي باحترام المواعيد الدستورية بعد الانتخابات ووضع مقاربة شاملة لحل الأزمة.

كما سيدعو البيان المرتقب إلى أن مكافحة الإرهاب تقتضي في الوقت نفسه إيجاد حلول سياسية مستدامة، يشارك فيها كل قادة العراق وممثلو الطوائف في نطاق الوحدة الوطنية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، لبحث الأزمة العراقية على طاولة وزراء الخارجية يوم الاثنين في لوكسمبورغ.

كما بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأزمة السورية في ضوء استقالة الإبراهيمي وانتخابات الأسد غير الشرعية واستفحال الأزمة الإنسانية.

كما علمت "الحدث" أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن عقوبات بحق 12 مسؤولاً سورياً إضافياً على خلفية مشاركتهم في أعمال القمع.